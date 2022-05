Rencontre entre le maire de Varennes le président du Conseil du patronat du Québec

Le maire Martin Damphousse et la direction générale de la Ville de Varennes ont accueilli le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ) Karl Blackburn mardi dernier à Varennes. La mission du CPQ est de regrouper, représenter et défendre les intérêts des employeurs du Québec afin de promouvoir un environnement socioéconomique prospère et responsable.



À titre de maire et de premier vice-président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse a brossé un portrait des réalisations marquantes de la dernière décennie en matière de finances et de développement économique pour Varennes. La croissance devrait se poursuivre dans les prochaines années sur le territoire tout comme la création d’emplois de qualité.



« Varennes et le CPQ s’entendent pour que les principaux acteurs économiques du Québec redoublent d’efforts pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. D’autre part, la disponibilité des terrains à vocation commerciales et industrielles devient aussi un enjeu majeur à considérer matière d’aménagement du territoire », affirme le maire Martin Damphousse.