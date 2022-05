Le maire de Varennes Martin Damphousse réélu premier vice-président à l’Union des municipalités du Québec

À la veille de l’ouverture officielle des 100e assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se dérouleront les 12 et 13 mai, les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont réélu Martin Damphousse, maire de Varennes, au poste de premier vice-président.



« C’est un honneur et un grand privilège d’être élu pour une deuxième année consécutive par mes pairs, de les représenter et de travailler avec eux. Je suis enthousiaste de poursuivre le travail entamé, je crois que la force du groupe est un levier pour l’Union de municipalité du Québec », affirme le maire Martin Damphousse.



Siégeant sur le conseil d’administration depuis 2017, Martin Damphousse est à ce jour membre du Caucus des municipalités de la Métropole-Couronne-Sud, membre de la Commission des assises annuelles, membre de la Commission de l’environnement, du comité maritime ainsi que de la Commission Femmes et gouvernance.



Fondée en 1919, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Ses membres comptent plus de six millions de citoyennes et de citoyens et représentent 80 % du territoire (source UMQ). Informations supplémentaires : www.umq.qc.ca