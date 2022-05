La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie sera de passage à Sainte-Julie le 11 juin prochain

Les 5 000 cyclistes de la Boucle, un événement du Grand défi Pierre Lavoie, seront de passage à Sainte-Julie le 11 juin entre 10 h 45 et 14 h 15. Lors de cette fin de semaine, les citoyens sont invités à participer à l’événement en s’inscrivant comme bénévole ou en réalisant des kilomètres pour le défi 1 000 000 KM Ensemble.



Bénévoles recherchés

Afin de s’assurer du bon déroulement de l’événement, le Grand défi Pierre Lavoie est à la recherche d’une vingtaine de bénévoles disponibles au moment du passage des cyclistes pour effectuer la gestion de la circulation sur différentes artères de la ville. Les personnes intéressées doivent être en bonne forme physique et avoir plus de 18 ans, car ils pourraient être appelés à déplacer une barrière de foule et à rester debout de longues heures. En échange de leur temps, les bénévoles recevront une collation, un cadeau souvenir, un chandail bénévole aux couleurs de l’événement et ils pourront participer à la soirée de reconnaissance des bénévoles organisée par le Grand défi. Les citoyens qui souhaitent s’impliquer bénévolement sont invités à se rendre au https://inscription.legdpl.com/devenir-benevole puis à sélectionner La Boucle. Ensuite, ils devront choisir la tâche Surveillance de parcours – Sainte-Julie et cliquer sur Compléter votre inscription en y inscrivant leurs informations personnelles.



1 000 000 KM Ensemble

Les 9, 10, 11 et 12 juin prochain, la Ville invite les citoyens à participer à l’événement 1 000 000 de KM Ensemble, organisé par le Grand défi Pierre Lavoie. L’objectif de cet événement est d’accumuler le plus de kilomètres tous ensemble, que ce soit à la marche, à la course, à la nage ou à vélo. Les citoyens souhaitant participer doivent s’inscrire au 1000000ensemble.com et joindre l’équipe de la Ville de Sainte-Julie. Pendant la fin de semaine, en téléchargeant l’application et en notant le nombre de kilomètres parcourus, les citoyens pourront amasser leurs kilomètres tous ensemble.