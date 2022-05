Assemblée publique à Sainte-Julie : réalisation d’une étude acoustique sur le trafic aérien

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 10 mai dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et retransmis sur sa page Facebook.

• Dans le dossier du bruit généré par le trafic aérien au-dessus des villes de Sainte-Julie et de Saint-Bruno-de-Montarville, le conseil a attribué le contrat concernant la réalisation d’une étude acoustique à l’entreprise WSP Canada pour 29 803,25 $, incluant la réserve de provision, et il a de plus nommé Laurie-Line Lallemand-Raymond, conseillère municipale à la Ville de Saint-Basile-le-Grand, à titre de membre du comité de travail sur le corridor aérien.

• Les élus ont adopté le Règlement 1282 visant l’instauration d’un programme de subvention pour favoriser le remplacement de systèmes de chauffage résidentiel au mazout, qui sera présenté pour adoption à une séance distincte du conseil.

• Sainte-Julie a adopté le second projet de règlement 1101-112 modifiant le Règlement de zonage 1101 afin d’ajouter l’usage « Terrain de pratique de golf intérieur (simulateur de golf) » à la classification des usages et de l’autoriser, de façon spécifique, dans les zones C-151 et C-258.

• Le conseil a proclamé le 17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et hissera à cette occasion le drapeau de la fierté au mât de l’hôtel de ville. Il a de plus, dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile qui se tenait du 1er au 7 mai dernier, invité les citoyens à préparer leur plan d’urgence familial pour faire face aux 72 premières heures en cas de sinistre.

• Les élus ont attribué le contrat relatif à des services d’agence de surveillance pour la période du 16 mai 2022 au 15 mai 2023 à l’entreprise Groupe Intervention Perfection pour 59 672,03 $, toutes taxes comprises.

• La Ville a mandaté l’Étude d’huissiers Drolet & St-Germain pour disposer des objets lors d’un encan devant se tenir le samedi 28 mai à 10 h aux ateliers municipaux situés au 100, rue de Murano.

Travaux publics

• C’est le printemps et beaucoup de travaux débutent ou se poursuivent sur le territoire. Dans un tel contexte, le conseil a attribué plusieurs contrats pour : l’agrandissement du garage municipal à l’entreprise Construction R.D.J. pour 2 803 206,05 $ et a attribué le mandat de services professionnels d’architecture pour la surveillance et l’administration du contrat relatif à ce chantier à Artesa pour 27 500 $; la réfection de pistes cyclables à l’entreprise Excavation Jonda pour 120 723,75 $, incluant la réserve pour imprévus; les services professionnels nécessaires à la préparation de plans et devis relatifs aux travaux d’aménagement du parc Desrochers à Induktion Groupe Conseil pour 94 222,02 $.

De plus, les élus ont adjugé des contrats pour : les travaux de reconstruction du talus de la rivière du Trésor à la compagnie Béton Laurier pour 31 776,22 $, incluant la réserve pour imprévus; l’enlèvement des plantes aquatiques nuisibles et des plantes envahissantes au lac des Cygnes, au lac des Outardes, ainsi qu’au lac Armand-Frappier à l’entreprise BioService Montréal pour 35 596,26 $, toutes taxes comprises; la réhabilitation de conduites d’égouts sanitaires sans tranchée avec cure aux rayons ultraviolets à Services Infraspec pour 571 194, 65, incluant la réserve pour imprévus.