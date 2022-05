Activité de participation citoyenne sur Zoom: pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE à Contrecœur

La Ville de Contrecœur accueille la démarche Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie). Les citoyennes et les citoyens de la ville de Contrecœur sont invités sur ZOOM, le mercredi 25 mai à 19 h, à participer à la première activité de la démarche qui portera sur l’identification des enjeux de mobilité active dans leur ville.



Identification des enjeux à la mobilité active



Le mercredi 25 mai à 19h aura lieu la première activité dont l’objectif est de recueillir le plus d’informations et de suscité des discussions sur les lieux, les infrastructures ou les comportements problématiques que les citoyens rencontrent en se déplaçant à pied et à vélo dans la ville. À défaut de participer à l’activité interactive en ligne, les citoyens pourront répondre à un sondage en ligne. Pour s’inscrire ou répondre au sondage, visitez le www.pourmamobilite.com/contrecoeur.



La démarche Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE



Rappelons que cette démarche a pour objectif d’impliquer les citoyens et les partenaires locaux, dont les municipalités, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) reliées au transport et dans la promotion de collectivités inclusives et en santé. Cette démarche, réalisée dans huit municipalités, permettra d’établir collectivement des outils et des solutions favorisant la mobilité active. Pour la dernière activité de la démarche, le CRE Montérégie coordonnera un projet avec les citoyens participants.



Un partenariat avec la Ville de Contrecœur



La Ville de Contrecœur travaille depuis des années à offrir un territoire accueillant pour les familles et favorisant les saines habitudes de vie. La démarche est alors une opportunité d’améliorer l’accès et la sécurité du réseau de mobilité active. Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE répondra aux enjeux précis du territoire contrecœurois en incluant une réflexion sur les passages à niveau du chemin de fer qui divise la ville en deux sections.



« Il est important pour l’organisation municipale de sécuriser et d’unifier la Ville afin de favoriser la mobilité active entre tous les secteurs en particulier ceux séparés par la voie ferrée. Un chemin de fer qui traverse une municipalité comme la nôtre comporte des éléments positifs particulièrement au niveau du développement économique, mais c’est la sécurité qui doit primer. Une telle infrastructure ne doit pas non plus séparer la Ville. C’est grâce à la participation citoyenne par la complétion du sondage en ligne que nous pourrons tous ensemble améliorer la mobilité active à Contrecœur » mentionne Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecœur.



« Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’offrir un lieu d’échange favorisant la discussion entre les utilisateurs des infrastructures publiques et les professionnels qui les conçoivent pour évoluer vers une cocréation de solutions propres à leurs milieux » a indiqué Andréanne Paris, directrice générale du CRE Montérégie.



Cette démarche n’est possible qu’avec la participation des citoyens. En plus de la satisfaction d’améliorer son quartier, les participants de l’activité en ligne du mercredi 25 mai auront la chance de gagner un laissez-passer pour deux adultes à la SÉPAQ. L’inscription à l’activité se trouve sur le www.pourmamobilite.com/contrecoeur.



Pour ma MOBILITÉ, je m’ACTIVE bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.



(Source : CRE Montérégie)