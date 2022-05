Une garderie pour les soirs de conseil à Longueuil

Les élus de Longueuil ont mandaté les fonctionnaires municipaux afin de mettre sur pied un service de halte-garderie à l’hôtel de ville, les soirs des séances du conseil municipal, pour l’année 2022.

En plus d’offrir une meilleure conciliation travail-famille et de faciliter l’exercice des fonctions des membres du conseil, la halte-garderie permettra idéalement une plus grande participation des citoyennes et des citoyens aux instances démocratiques de leur Ville.

Le projet de halte-garderie devrait voir le jour dans les prochains mois. Plus de détails seront annoncés d’ici là, notamment les conditions et termes de ce nouveau service. À noter que les citoyens peuvent assister en présentiel aux assemblées publiques, mais les séances sont aussi diffusées en direct sur la chaine YouTube de la Ville. Une période est également consacrée aux questions du public.