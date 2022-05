Les brèves de Boucherville

Démolir pour reconstruire un édifice de six logements

Deux petites résidences situées aux 83 et 85 de la rue De La Perrière Sud seront prochainement démolies pour faire place à un immeuble de six logements. Les conseillères municipales Anne Barabé et Josée Bissonnette ont voté contre cette autorisation. Elles se sont également opposées à une demande de dérogation mineure permettant que l’aire de stationnement soit plus grande que la superficie permise en cour avant.

Conseil municipal de Boucherville : une première séance en présentiel après 26 mois

Le gouvernement du Québec ayant exigé le retour obligatoire des séances du conseil et les assemblées publiques en présentiel, les élus municipaux de Boucherville ont tenu le 19 avril dernier leur première séance ordinaire à l’hôtel de ville, malgré le fait que les cas de Covid-19 soient encore nombreux et que le virus soit présentement très contagieux. Un conseiller municipal était d’ailleurs absent pour des raisons sanitaires. Aucune question n’a été posée par le public qui était très peu nombreux. Depuis 26 mois, les élus municipaux siégeaient en mode virtuel et les réunions ordinaires étaient diffusées par la Télévision de la Rive-Sud sur la chaîne YouTube.



Une promenade sur pilotis au parc Lionel-Daunais

La Ville soumettra une demande d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la construction d’une promenade sur pilotis au parc Lionel-Daunais, ce projet étant assujetti à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.



Les Rendez-vous de la Mairie seront de retour

Un protocole d’entente est intervenu entre l’Orchestre symphonique de Longueuil et la Ville de Boucherville pour la tenue des Rendez-vous de la Mairie d’ici à 2025 inclusivement. Cette année, le concert sera offert le 7 juillet au parc de la Rivière-aux-Pins. Une somme de 97 165 $ est affectée à cette activité cette année.