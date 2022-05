Le maire Martel rappelle l’importance de pouvoir distribuer les médias locaux

Interpellé lors de la période de questions du récent conseil d’agglomération de Longueuil, au sujet de la distribution du Publisac dans les cinq villes de l’agglomération, le maire de Boucherville, Jean Martel, a tenu à rappeler que le fameux sac qui ne sera bientôt plus distribué à chaque porte à Montréal, mais sur demande seulement, est également un véhicule qui permet la livraison des médias locaux.

Bien sûr tout le monde veut prendre des mesures pour l’environnement et pour récupérer, mais il ne faut pas oublier que les citoyens peuvent actuellement recevoir leur journal local grâce au Publisac qui permet une livraison des journaux à faible coût.

« Le rôle des journaux locaux est important. Récemment, la FADOQ de Boucherville célébrait ses 50 ans. Il y a eu plein d’informations et de photos dans le journal local sur cet anniversaire. Jamais nous n’aurions pu retrouver de tels renseignements dans un média national », a précisé le maire de Boucherville.

Cela dit, Jean Martel n’est pas non plus contre un « plan B », soit que le gouvernement fédéral reprenne une partie de la fameuse taxe qui sera imposée aux géants « GAFA » afin de la redonner à Postes Canada, pour faire en sorte que les journaux locaux puissent être distribués aux mêmes bas coûts que dans le Publisac.

Pour l’heure, les membres du conseil d’agglomération disent poursuivre la réflexion sur la distribution du sac publicitaire sur le territoire.

Des services professionnels en hausse

Le maire de Boucherville s’est par ailleurs opposé à l’octroi d’un contrat de services professionnels pour des études géotechniques et pour de la caractérisation environnementale sur le territoire de l’agglomération. Le contrat jugé trop élevé par le maire Martel (3,6 millions $) a tout de même été adopté par la majorité des maires, ceux-ci estimant que ces études étaient essentielles pour assurer le développement et le déploiement des futurs projets de développement sur l’ensemble du territoire.

Saint-Lambert n’a plus les moyens

Cette même séance des élus de l’agglomération aura permis à la mairesse de Saint-Lambert, Pascale Mongrain, de rappeler l’état d’urgence financier de sa ville alors que des dépenses importantes ont été adoptées, par exemple pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers à Brossard et pour la réfection complète de l’usine de traitement de l’eau de la rue de Châteauguay à Longueuil (11 millions $). Madame Mongrain a prévenu ses collègues que Saint-Lambert n’aurait bientôt plus les moyens de contribuer aux nouvelles dépenses de l’agglomération de Longueuil en raison de sa situation financière plus que précaire.