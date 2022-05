24 h de pause en famille : le 22 mai on met les écrans de côté!

Forte du succès de sa première édition, l’organisme PAUSE invite de nouveau cette année les familles du Québec à vivre une expérience de déconnexion le dimanche 22 mai : le 24 h de PAUSE. Petits et grands sont encouragés à laisser les écrans de côté (télé, ordi, tablette, cellulaire) à des fins de loisirs pendant une journée complète. Dans notre monde hyperconnecté, une utilisation équilibrée d’Internet passe par un usage plus conscient des écrans et par notre habileté à les mettre sur « pause » régulièrement pour notre bien-être. En effet, selon un sondage PAUSE fait en 2021, 70 % des parents (25 à 64 ans) ont l’impression d’avoir une utilisation problématique d’Internet et des écrans et 76 % souhaitent diminuer le temps qu’ils passent en ligne. Le 24 h de PAUSE – Édition famille est donc une excuse sympathique pour demander à tous de délaisser les écrans pendant une journée, question de savourer le plaisir d’être ensemble et de créer des souvenirs en famille! Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à Pausetonécran.com/inscription et les familles participantes courent la chance de gagner un grand prix d’une valeur de 2 500 $ en carte-cadeaux.