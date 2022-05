Un sentier de poésie Haïkus sera aménagé dans un parc de Boucherville

Un sentier du parc de Mortagne situé à l’angle des boulevards De Montbrun et de Mortagne sera transformé en sentier de poésie d’inspiration japonaise. L’idée découle d’une initiative citoyenne.

Le sentier sera orné de sept poèmes haïkus rédigés par des auteurs québécois dont les noms seront dévoilés lors de l’inauguration. L’objectif du projet est de démocratiser le haïku, et la littérature en général, en le rendant accessible à l’ensemble des citoyens dans un lieu public.

« Un haïku est un bref poème de trois courtes lignes décrivant respectivement et chronologiquement la situation, l’action, la réaction, visant à célébrer l’évanescence des choses et à suggérer ses sensations, capturant l’instant présent dans ce qu’il a de singulier et d’éphémère. »

L’échéancier précis du projet n’est pas encore déterminé. Le budget pour sa réalisation est de 133 473 $, et le contrat pour l’aménagement de la phase 1 a été accordé à Indy-Co inc.