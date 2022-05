Soirée bulles et plaisir pour les 50 ans du Club FADOQ de Boucherville

Le Club FADOQ de Boucherville célèbre cette année ses 50 ans d’existence et pour souligner cet anniversaire, une soirée tenue sous le thème « L’Or du partage » a réuni le 30 avril dernier quelque 350 personnes au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

« La soirée a été magique et les invités se sont retrouvés dans un décor féérique. Ils ont apprécié le succulent repas ainsi que la musique et les jeux. L’animation avait été confiée à l’entreprise Évéments J et L’Attraction inc. », a souligné la présidente de la FADOQ, Monique L’Hérault.

L’invité spécial Gregory Charles a offert un spectacle sur le thème des années 1970 à 2020. « Il a conquis le public par sa technique pianistique remarquable, tout en faisant un retour aux vieux succès de notre tendre jeunesse », ajoute-t-elle.

Mme L’Hérault a tenu à souligner le travail remarquable accompli par le comité organisateur, chapeauté par Lorraine Clément et appuyé par le conseil d’administration de l’organisme. Elle remercie d’ailleurs les bénévoles « toujours aussi généreux », et la décoratrice, Pierrette Saumure « qui n’a rien laissé au hasard pour embellir les lieux ».

Mme L’Hérault a exprimé toute sa reconnaissance envers ces gens dont la présence et le soutien sont inestimables : le président d’honneur, le maire Jean Martel, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher-Les Partiotes-Verchères, Lucie Hébert, présidente et Anne-Renée Hert, directrice générale de la FADOQ régionale Rive-Sud-Suroît, ainsi que plusieurs présidents d’organismes qui étaient également présents

« Nos précieux partenaires ont démontré leur intérêt en adhérant à notre mission : contrer l’isolement chez nos aînés et en apportant un appui financier considérable.

Nos souvenirs impérissables restent, entre autres, l’illustration de notre thématique du cinquantième « L’Or du partage ».