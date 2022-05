Sainte-Julie célèbre le mois de l’activité physique: plein d’événements gratuits offerts en mai

En mai, il fait beau, c’est de plus en plus chaud et on a le goût de bouger! Ça tombe bien, car la Ville de Sainte-Julie propose une foule d’événements gratuits à l’intention des citoyens durant le Mois de l’activité physique, afin de profiter des joies du plein air.

L’événement le plus important ce mois-ci est sans conteste Je bouge avec mon doc! qui se tiendra le dimanche 29 mai prochain de 9 h à 12 h, alors que les gens sont invités à venir marcher, beau temps, mauvais temps, avec les médecins et les professionnels de la santé de Sainte-Julie.

Le lieu de départ et d’arrivée sera le parc au pied de la pente à glisser situé au 201, boulevard Armand-Frappier, alors que cinq parcours sécurisés et adaptés à votre condition physique seront offerts, soit 500 m, 1 km, 3 km, 5 km et 7 km. Le stationnement est disponible sur place et l’inscription gratuite se fait en allant sur le site www.eventbrite.ca/e/billets-je-bouge-avec-mon-doc

« C’est démontré que l’exercice physique équivaut à une pilule! C’est clair! Ça améliore la capacité à dormir, améliore votre côté social et votre santé mentale. L’important, c’est l’exercice », a fait valoir pour sa part le Dr Jacques Ramesay.

Pour tous et tous les goûts

Les 55 ans et plus sont conviés à prendre part à l’activité Cardio-vitalité Or les mercredis 11, 18 et 25 mai, de 13 h 30 à 14 h 15 au parc du Sorbier. Il s’agit d’un programme de cardio et musculation en plein air visant à maintenir la santé du système cardiovasculaire et respiratoire, l’endurance musculaire, la flexibilité ainsi que l’équilibre.

Les familles ne seront pas en reste puisqu’on leur propose le Cardio F.I.T. famille les samedis 14, 21 et 28 mai, de 10 h à 10 h 45, au parc Jules-Choquet. Le programme a été conçu pour freiner l’argument de manque de temps et il permet d’améliorer les capacités aérobiques et anaérobiques, de brûler plus de calories et plus longtemps, en plus d’améliorer l’endurance cardiovasculaire.

Les gens de 18 ans et plus pourront aussi se donner à fond au Cardio-musculation express les lundis 9, 16 et 23 mai, de 19 h à 19 h 45 au parc Jules-Choquet. Composé d’un entraînement par intervalles structurés, le programme comprend un échauffement, une période d’effort cardiovasculaire et de la musculation avec bande élastique et matelas d’exercice, tandis qu’une période d’étirements clôture chaque séance.

Ceux qui préfèrent des activités plus douces, mais néanmoins efficaces, peuvent prendre part au Plein air zen, c’est-à-dire du yoga pour tous qui est proposé les samedis 14, 21 et 28 mai de 11 h à 11 h 45 au parc Jules-Choquet. C’est le programme idéal pour améliorer sa posture, son tonus musculaire et sa mobilité tout en arrivant à un état de détente profonde.

Il est à noter que toutes les inscriptions pour ces activités gratuites et proposées par l’équipe de Cardio Plein Air s’effectuent sur le site de la Ville. Il suffit d’aller sur la page d’accueil et de cliquer sur Événements à venir qui se trouve en haut au centre.

Le Dr Ramesay pourrait même ajouter que le fait de bouger est le meilleur remède qui soit! Et c’est gratuit (c’est rare ça de nos jours!)