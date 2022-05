Les beautés de Contrecœur à travers la plume d’auteurs d’ici

Le 14 mai 2022, enfilez vos espadrilles pour un circuit littéraire à travers la ville de Contrecœur. Pour la toute première fois, Culture C s’associe au festival littéraire international Metropolis bleu et vous propose cette activité toute spéciale : Contrecœur, dans mes yeux, dans ma tête. Accompagnés des auteurs contrecoeurois Myriam Vincent, Bernadette Renaud et Philippe Mollé, nous visiterons ces lieux qui les ont inspirés.

Le départ se fera au parc J.-A.-T.-Coallier à Contrecœur à 10 h, lieu important pour Myriam Vincent qui nous lira une partie du texte qu’elle a écrit. Après avoir déambulé dans les rues, où les souvenirs nous attendent à chaque détour, le groupe de marcheurs s’arrêtera au parc du Belvédère vers 10 h 40 pour la lecture du texte de Bernadette Renaud et une activité inspirante. Le prochain arrêt aura lieu au parc Donatien-Donais à 11 h 40 où nous pourrons entendre la deuxième partie du texte de Myriam Vincent. Le trajet se terminera vers midi au parc du moulin Chaput où Philippe Mollé nous lira son texte. Un goûter léger mettant en vedette notre four à pain attendra notre groupe. Un autobus est prévu à 13 h pour le retour au point de départ.

L’activité est ouverte à tous. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le culturec.net et la page Facebook de Culture C.