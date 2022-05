Le Barreau de Longueuil a tenu son AGA à Boucherville

Le Barreau de Longueuil tenait, la semaine dernière, son assemblée générale annuelle au Club de Golf de Boucherville. Pour l’occasion, outre le bilan de la dernière année, l’avocat bouchervillois et membre du barreau Pierre Chagnon (aussi chroniqueur littéraire au journal La Relève) avait aussi mis sur pied un panel sur l’interaction et les relations entre les médias et la justice.

Et pour en débattre et en discuter, le panel était composé de Me Thomas Mulcair (ancien député, ancien ministre, ancien chef du NPD), chroniqueur à la télé et professeur à McGill. Celui-ci était accompagné d’Yves Boisvert, chroniqueur judiciaire au journal La Presse depuis plusieurs années et du juge en chef de la Cour supérieure, François Rolland, maintenant avocat.

Enfin, le panel était présidé par l’honorable juge Marco LaBrie de la Cour du Québec à Longueuil. À la suite de cette intéressante discussion a eu lieu l’AGA du barreau, présidé par le bâtonnier de Longueuil, David Dubois.

Le Barreau de Longueuil est l’un des quinze barreaux de section qui représentent les régions du Québec. Bien qu’ils délèguent des représentants au Conseil de section et au sein de certains comités du Barreau du Québec et qu’ils y ont droit de vote, ils sont indépendants du Barreau du Québec.

Tous les avocats du Québec sont membres à la fois du Barreau du Québec et du barreau de section de la région dans laquelle ils exercent leur profession.