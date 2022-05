Travaux à venir sur le boulevard N.-P.-Lapierre à Sainte-Julie

Des travaux de planage et d’asphaltage débuteront le 16 mai sur le boulevard N.-P.-Lapierre entre les rues Savaria et Principale et les rues Roger-Lemelin et Yoland-Guérard. Ces travaux sont d’une durée de cinq semaines.



Dès le 16 mai, la circulation s’effectuera à contresens sur le boulevard N.-P.-Lapierre. Un plan de détour sera publié sur la page Facebook de la Ville et de la signalisation sera mise en place dans le secteur dans la nuit du 15 au 16 mai 2022. Les commerces dont l’entrée est située sur cette artère demeureront ouverts et accessibles pour toute la durée des travaux.



Les citoyens et commerçants touchés directement par ce chantier recevront au cours des prochains jours une lettre expliquant l’échéancier des travaux et ils seront invités à une rencontre citoyenne.



Pour suivre l’évolution des travaux, les citoyens sont invités à consulter la section Travaux routiers du site Web de la Ville.