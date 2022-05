Rapport financier 2021: la Ville de Contrecœur dégage un surplus de 844 960 $

La croissance du développement résidentiel soutenue par les jeunes familles recherchant une première résidence abordable, générant des droits sur les mutations mobilières plus élevés, explique en bonne partie le surplus de 844 960 $ dégagé par la Ville de Contrecœur dans son rapport financier 2021. Des revenus plus importants en subventions et taxations sont aussi des éléments qui ont une incidence sur ce résultat positif.



Rapport financier 2021



Le rapport financier a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 3 mai 2022. L’exercice financier 2021 démontre un excédent de 844 960 $ sur des prévisions budgétaires de 15 821 697 $. Les états financiers donnent également une image fidèle des résultats, et ce, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.



Quote-part



Les dépenses de quote-part pour la Ville se chiffrent à 22 % des dépenses de fonctionnement. Les organismes auxquels la Ville verse des quotes-parts sont principalement la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, l’Autorité régionale de transport métropolitain, la Communauté métropolitaine de Montréal, la MRC de Marguerite-D’Youville et la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu.



Dette



Au 31 décembre 2021, la dette à long terme se chiffre à 36 743 200 $. Ce montant se répartit en une portion se rattachant à des taxes de secteur, majoritairement commerciales et industrielles, et une portion qui provient de subventions. Le montant de la dette à la charge de l’ensemble des citoyens est de 25 068 444 $.



Immobilisations



Chaque année, la Ville investit au niveau des immobilisations. Les dépenses pour l’année 2021 se sont élevées à 11.4 millions $ dont plus de 60 % sont financées par des taxes de secteurs pour les projets entourant la Citée 3000 et la rue Industrielle.





La Ville a effectué des travaux dans ses bâtiments et a fait l’acquisition de plusieurs véhicules et équipements pour le Service de sécurité incendie ainsi que pour les Travaux publics. Afin de poursuivre le plan directeur des parcs, des investissements ont été faits dans les parcs Saint-Laurent-du-Fleuve, Donatien-Donais, Cormier, Antoine-Pécaudy et J.A.T. Coallier ainsi que dans les sentiers de Barbe-Denys-De La Trinité. Évidemment, il faut noter l’investissement majeur dans le parc François-De Sales-Gervais. La Ville bénéficiera d’une subvention de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de 995 000 $. Ces investissements dans l’aménagement des parcs totalisent 2 832 385 $.



Programme triennal d’immobilisations



En décembre dernier, la Ville a adopté un programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI) qui se chiffre, pour les années 2022 à 2024, à 44 147 807 $. Suivant ce programme, en 2022, la Ville a procède à la construction du nouveau réservoir d’eau potable afin de maintenir un bilan de l’eau efficace et conforme. Elle effectuera des travaux et des plans et devis pour des travaux à venir, dans plusieurs rues de la Ville afin de continuer le plan d’intervention en infrastructures routières locales et continuera les travaux dans la Cité 3000 taxables au secteur afin de développer cette zone.



Une Ville répondant aux besoins des générations futures



« La Ville de Contrecœur jouit d’un cadre financier privilégié. Nous pouvons compter sur l’apport de citoyens corporatifs, tant du point de vue fiscal que social, ce qui nous permet d’avoir des infrastructures importantes pour une municipalité de notre taille. Le développement de la zone industrialo-portuaire promet des retombées économiques importantes qui enrichiront notre communauté. Nous travaillons pour que les citoyens puissent jouir d’un environnement à la hauteur de leurs aspirations, et ce, avec leurs contributions sur nos différents comités. Le Conseil municipal est décisionnel et donne ses orientations de développement en s’appuyant sur les informations fournies par l’équipe de gestion municipale en place. Nous bénéficions d’une saine gestion où tous les élus et tous les employés effectuent leurs rôles et responsabilités afin de construire une ville répondant aux besoins des générations futures », conclue la mairesse Maud Allaire.



Pour consulter le rapport financier consolidé 2021, cliquez sur le lien suivant : https://bit.ly/3sbh2ze