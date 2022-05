Laurianne Béland, récipiendaire d’une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a récompensé Laurianne Béland, une élève de 1re secondaire au programme sport-études de l’école De Mortagne en lui décernant une bourse de 1 500 $.

La jeune fille âgée de 14 ans s’est démarquée grâce à ses accomplissements sur les plans sportif, scolaire et artistique. Adepte de BMX, Laurianne s’est classée première au classement général dans la catégorie des 11-12 ans de la Coupe du Québec en 2021, et quatrième dans la catégorie challenge 12 ans aux Championnats canadiens en août 2021.

L’étudiante qui réside à Longueuil a maintenu une moyenne scolaire de 90 % à la première étape. Elle a créé Florezy, une compagnie de casquettes et de bandeaux d’entraînement.

Elle s’intéresse aussi à l’art dramatique et est d’ailleurs représentée par une agence. Elle compte se diriger vers les domaines de l’ingénierie, car elle aime beaucoup créer des choses, ou de la médecine.

La FAEQ a remis des bourses à 14 jeunes étudiants-athlètes âgés de 12 à 15 ans du Programme de bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT). Ils se partageront 21 000 $.