Varennes offre un nouveau service en ligne de demande de permis

Depuis le 4 mai 2022, la Ville de Varennes offre un service en ligne qui permet aux citoyens d’effectuer des demandes de permis et d’en suivre l’évolution 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour procéder, il suffit d’accéder à la page du site Internet de la Ville « Demande de permis » à partir du menu « Services » ou de l’adresse suivante : https://ville.varennes.qc.ca/services/services-en-ligne/demande-de-permis.



Lors d’une nouvelle demande, le formulaire approprié à remplir et à soumettre au Service de l’urbanisme et de l’environnement est présenté en fonction du type de permis choisi. Le délai de traitement, la réglementation et la documentation nécessaire pour effectuer la demande y sont également précisés.



Les travaux à réaliser sur sa propriété requièrent généralement un permis de construction ou un certificat d’autorisation. Pour obtenir des renseignements ou des conseils avant d’entreprendre un projet, vous pouvez communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement en composant le 450 652-9888, poste 1300, ou par courriel au urbanisme@ville.varennes.qc.ca.