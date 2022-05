Remblayage de milieux humides à Longueuil : le CN s’excuse !

« Le remblayage de plusieurs dizaines de milliers de pieds carrés de terrains abritant une population de rainettes faux grillon par le Canadien National, à Longueuil, n’aurait jamais dû être réalisé et nous nous excusons » a fait savoir au Journal La Relève, le porte-parole de l’entreprise, Mathieu Gaudreault.



« Nous collaborons étroitement avec le ministère de l’Environnement du Québec et nous allons remédier et remettre en état le milieu humide, et ce, rapidement. Nos équipes sont déjà au travail sur le terrain à cet effet. Nous sommes aussi en contact avec les autorités de la Ville de Longueuil ainsi que des organisations locales de protection de l’environnement afin de les consulter sur la remédiation requise et sur des mesures additionnelles de compensation liées à la protection de la rainette faux-grillon.»

Le terrain remblayé il y a déjà quelques mois déjà est situé aux limites du marais Darveau près de la route 116, aux frontières des arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil. Le CN aurait remblayé une partie des terrains humides pour y entreposer de l’équipement. C’est l’environnementaliste bien connu à Longueuil, Tommy Montpetit, qui a sonné l’alarme lors d’une simple visite des lieux pour y observer l’habitat de la fameuse petite grenouille.