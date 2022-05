Le Club de patinage artistique de Boucherville renoue avec son gala annuel

Après deux ans d’absence due à la pandémie, le gala annuel du Club de patinage artistique de Boucherville était de retour en fin de semaine dernière. Le thème cette année était « Ensemble », et il va de soi que les 115 patineurs étaient heureux de se retrouver sur la glace pour présenter leurs prouesses.

Les danseurs âgés de 3 à 23 ans, sous la direction artistique des entraineurs Caroline Béchette, Josée-Anne Lavoie et Dominic Rondeau, ont présenté des numéros dynamiques, rythmés et haut en couleur. Le défi était de taille puisque l’organisation de l’événement s’est faite en peu de temps à la suite de la levée des mesures sanitaires pour les événements sportifs alors que normalement, une telle préparation s’échelonne sur plusieurs semaines.

Le CPAB poursuit ses activités au printemps et espère compter sur une saison complète l’automne prochain.