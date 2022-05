Lancement surprise de bières et Fête du printemps du 350e à Verchères

L’événement Le 350e se sucre le bec à la Fête du printemps du 30 avril dernier fut un réel succès! De nombreux citoyens ont répondu à l’appel et se sont rendus au parc Passe-Partout afin de souligner le 350e printemps de Verchères!

Sur les lieux, plusieurs activités attendaient les visiteurs : fermette, chansonnier, dégustation de tire d’érable, création d’une œuvre collective, décoration d’une cabane pour oiseaux, kiosques d’artisans locaux et surtout le beau temps!

Lors de la fête, les visiteurs ont eu la chance d’évaluer une panoplie de sirop afin d’établir de façon sympathique le meilleur sirop d’érable de Verchères et c’est monsieur Jacques Lussier qui a gagné! Félicitations!

C’est aussi lors de cette fête que les visiteurs ont pu découvrir en primeur les bières officielles de cette année festive!

Les deux bières sont : La Madeleine, une bière de blé houblonnée et La Chaloupe, une grisette bière blonde légère assez sèche. Elles seront en vente lors des différents événements des festivités du 350e anniversaire de Verchères. Celles-ci ont été créées en collaboration avec l’équipe du Club de Golf Verchères. Les nouveaux propriétaires du Golf de Verchères se disent ravis de cette collaboration et soulignent être très intéressés à développer leur intégration au sein de la municipalité ainsi que de collaborer et faire des alliances avec les autres commerces locaux. « Nous sommes également intéressés à participer à d’autres événements à Verchères et à embaucher localement au maximum. Il nous reste d’ailleurs quelques postes à combler pour la saison 2022 » mentionne Isaël Dagenais, un des nouveaux propriétaires du Golf de Verchères.

Le Comité organisateur des festivités du 350e de Verchères est enchanté de ces créations et impatient de faire découvrir ses délicieuses bières au plus grand nombre de personnes possible! Afin de pouvoir les déguster, il faut se rendre aux différents événements associés aux Festivités du 350e anniversaire de Verchères.

Il est important de remercier le Comité organisateur des festivités du 350e anniversaire de Verchères pour cette magnifique fête!

De plus, merci aux organismes présents lors de cette fête : Maison des jeunes Verchères, Rues principales Verchères, Chevaliers de Colomb, Cercle de fermières Verchères, Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier

Merci aussi à tous les partenaires financiers des festivités du 350e : Desjardins Caisse des Patriotes, A & JL Bourgeois Ltee, Champag inc., GBI Service d’ingénierie, A.P.C nutritions, Olymel , Gaz propane.club, Brunet plus, Simec, Au gigolo Coiffure, Intersco, Armoires Verchères, VA solutions CPA, Larose Guyon, Dunton Rainville, Korvette, Cadre Verbec, Josée Hamel courtier immobilier, MPA, Pizz Verchères, BMR Agiska, Service Nadal

Le rendez-vous est donc donné pour l’événement du 13 août prochain au parc des pionniers : Le 350e fait la fête sous le soleil où la fameuse pente à glisser de Verchères accueillera une glissade d’eau géante!