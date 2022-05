Verchères remercie ses bénévoles!

Le 26 avril dernier, dans le cadre de la Semaine action bénévole, la Municipalité de Verchères a de nouveau organisé une soirée de reconnaissance de ses bénévoles. Ce fut fortement agréable de se retrouver et de célébrer l’implication citoyenne si importante à Verchères.



« À Verchères c’est près pour de 500 personnes qui s’impliquent bénévolement pour une population d’environ 5800 personnes, c’est impressionnant et ça me touche particulièrement. Dans notre communauté, j’ai le sentiment que nous veillons tous les uns sur les autres, nous sommes comme une grande famille! Je tiens en mon nom et celui du Conseil municipal à remercier tous les bénévoles d’avoir pris cette place importante dans cette famille et je souhaite que vous y restiez longtemps » a mentionné Alexandre Bélisle, Maire de Verchères.



Lors de cette soirée, le titre de bénévole de l’année a été décerné à Monsieur Daniel Poitras qui a œuvré au sein du C.A de la Maison des jeunes depuis plus de 10 ans. Celui-ci a le bonheur des autres à cœur et a donné n’innombrables heures afin de permettre à une nouvelle génération de s’épanouir dans un endroit sécuritaire, motivant et surtout fait pour eux.



Le Conseil municipal de Verchères tenait à remercier toutes ces personnes bénévoles qui siègent au sein de leur conseil d’administration respectif pour les efforts déployés tout au long de l’année, en leur remettant un sac à l’effigie des festivités du 350e anniversaire de Verchères.



L’implication citoyenne est une grande force de notre communauté. Bravo et merci à tous les bénévoles de Verchères!