La communauté contrecoeuroise impliquée dans son milieu

Cette année, le Rendez-vous des présidents a été revampé dans l’objectif de rejoindre tous les membres des associations et des organismes et pour offrir une soirée conviviale et dynamique. La nouvelle formule, la Rencontre annuelle des acteurs du milieu, a eu lieu mercredi soir le 27 avril au Centre multifonctionnel.



Cette soirée vise à rassembler tous les acteurs du milieu pour ainsi les remercier pour leur grande implication au sein de la communauté contrecœuroise. Leurs idées, leurs aspirations, leurs préoccupations et leurs projets sont primordiaux au bon développement de notre Ville et pour le mieux-être de la population.



Cette grande rencontre est également une belle occasion d’échanger sur les principaux projets porteurs de notre communauté reliés aux loisirs, à la culture et au développement social. L’objectif de cette rencontre est de faire un événement rassembleur.

C’est avec plaisir que la mairesse, Maud Allaire, a accueilli les invité(e)s et que Jean-Luc Duchesne, directeur du Service loisir et culture, a animé la soirée et les échanges. Les six membres du conseil municipal se sont également rassemblés pour l’occasion.



Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule du 24 au 30 avril, les participants ont eu le plaisir d’assister à la conférence « Retrouver la magie du bénévolat » de Marjorie Northrup du Réseau de l’action bénévole du Québec. Une ambiance musicale était également de la partie avec Magalie et Gabriel de l’École de musique La Chasse-Galerie.