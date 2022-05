Congé de devoirs, devoir bouger au parc de la Commune de Varennes le mercredi 11 mai

Le conseil municipal en collaboration avec le Centre de service scolaire des Patriotes, les écoles primaires et le comité famille et des aînés de Varennes invite petits et grands à l’événement Congé de devoirs, devoir bouger le mercredi 11 mai, à 18 h 30, au parc de la Commune. Le congé de devoirs accordé aux jeunes est conditionnel à leur participation à cette séance d’exercices en compagnie de leurs parents.



Il s’agit d’un grand rassemblement familial d’activité physique qui sera animé par Woody Belfort, jeune homme qui fait largement parler de lui pour ses moult prouesses physiques et pour son inspiration envers les jeunes: le tout, en fauteuil roulant. Il vous fera bouger durant 30 minutes et offrira par la suite une séance d’autographes et de photos.



« C’est avec un immense plaisir que nous recevons Woody Belfort à Varennes pour ce rendez-vous familial et sportif! Il saura nous transmettre sa fougue et son énergie pour nous faire bouger dans le plaisir », déclare le maire de Varennes, M. Martin Damphousse.



Il est important de noter qu’en cas de pluie, l’activité aura lieu au Polydôme.