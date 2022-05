225 000 $ pour la 13e marche de la Maison de soins palliatifs Source Bleue

La 13e édition de la Marche pour la Maison de soins palliatifs Source Bleue, le dimanche 1er mai, a permis d’amasser la somme 225 000 $ sur un objectif de 250 000 $.

Cette activité de financement tenue sous le thème Se souvenir ensemble s’inscrivait dans le cadre de la semaine nationale des soins palliatifs.

De retour en présentiel, près de 400 personnes ont marché dans les rues de Boucherville en mémoire d’un être cher qui a terminé son parcours de vie à la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

L’établissement situé à Boucherville accueille gratuitement des adultes en fin de vie et leur offre une gamme de soins et de services multidisciplinaires hautement spécialisés. La Source Bleue compte sur une équipe de 180 bénévoles, 65 employés et 9 médecins. C’est la plus grande maison de soins palliatifs en Montérégie et l’une des plus grandes au Québec.

L’événement avait pour porte-parole l’humoriste Mélanie Ghanimé.