Romance symphonique : un dernier concert mémorable pour l’OSDL

Le concert de clôture de la saison 2021-2022 de l’Orchestre symphonique de Longueuil a été mémorable. Le chef-soliste Alexandre Da Costa a dirigé la 5e symphonie de Tchaïkovski, sa préférée, et reçu le renommé chanteur Vladimir Korneev, un réfugié géorgien habitant en Allemagne et considéré comme l’une des plus grandes voix d’Europe.

Les spectateurs présents au Théâtre de la Ville de Longueuil le 28 avril dernier ont découvert une perle, un talent incroyable qui a su faire vibrer la salle de concert en compagnie de Maestro Da Costa et les musiciens de l’Orchestre. Les artistes ont d’ailleurs tous reçu plusieurs ovations.

Vladimir Kornéev a présenté son propre répertoire qui fusionne de grandes chansons avec l’harmonie de Rachmaninov, Prokofiev et Tchaikovsky, et a fait équipe avec le chef Da Costa qui a dirigé l’Orchestre en grande formation de sa baguette dans la Symphonie no.5 de Tchaikovsky.

« Je me suis fait un cadeau de programmer la 5e symphonique, explique le chef d’orchestre. J’ai le luxe, la chance et l’honneur de pouvoir diriger ma symphonie préférée et d’accueillir ce chanteur fabuleux qu’est Vladimir Korneev. Je suis très fier de le faire découvrir ici. C’est un artiste complet, des pieds à la tête.»