Le Festival Classica annonce la création du Nouvel Opéra Métropolitain

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que le Festival Classica annonce la création de sa division lyrique, le Nouvel Opéra Métropolitain (le NOM). Cette nouvelle aventure constitue l’une des pièces maîtresses de la vision du Festival Classica de procurer une expérience unique du concert lyrique et théâtral.

« La maison d’opéra de demain doit s’incarner dans un continuum historique ainsi qu’une réalité culturelle. Elle doit être pensée en fonction des forces vives du milieu. C’est pourquoi le Festival Classica souhaite contribuer à la renaissance de ce secteur afin de mettre en valeur les artistes lyriques québécois, contribuant ainsi au fait que le public puisse découvrir leur talent exceptionnel et que ces derniers puissent vivre de leur art au Québec! », a souligné Marc Boucher, directeur général et artistique du Festival.

Le Nouvel Opéra Métropolitain débutera ses opérations en 2023. Principalement consacré au répertoire français d’opéras et d’opérettes, le NOM présentera majoritairement des versions concerts lors de ses premières saisons. Le nombre de productions avec mises en scène ainsi que de représentations augmenteront au fil des saisons. Ses commandes et ses créations seront le reflet de la diversité culturelle québécoise. Par ailleurs, plusieurs collaborations sont prévues et permettront de bâtir des ponts afin d’exporter à l’international les productions du NOM.

Salle de spectacle

« Afin d’accueillir notamment le NOM, le Festival Classica travaille activement au développement d’une salle acoustique. De dimensions humaines et doté d’une fosse d’orchestre, cet espace permettra une proximité qui procurera une expérience lyrique unique aux spectateurs. Nous espérons que ce projet, faisant présentement l’objet d’une étude de marché, verra le jour pour la saison 2025 », a ajouté M. Boucher.

12e édition du Festival Classica du 27 mai au 19 juin

Sous le thème De Monteverdi à Morricone, cette édition présentera 22 concerts dans les villes de Saint-Lambert, de Varennes, de Mirabel, de Saint-Constant, de Boucherville et de Longueuil. Un premier concert sera tenu le vendredi 27 mai à la Basilique Sainte-Anne de Varennes, Messa di Gloria de Puccini, avec l’Orchestre de l’Agora sous la direction de Nicolas Ellis. Solistes : Hugo Laporte, Antonio Figueroa et Antoine Bélanger.

Le dimanche 5 juin, la Ville de Boucherville accueillera le concert Vespro della Beata Vergine avec l’Ensemble Caprice et l’Ensemble vocal Arts-Québec sous la direction de Matthias Maute. Solistes : Myriam Leblanc, Antonio Figueroa et Nils Brown.

Le vendredi 17 juin, à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil, l’Orchestre symphonique de Longueuil, accompagné de Florence K et sous la direction d’Alexandre Da Costa, présentera Il était une fois Ennio Morricone.

Toujours à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, cette 12e édition se terminera le dimanche 19 juin avec le concert Stori, avec l’Orchestre symphonique de Laval sous la direction d’Alain Trudel. Solistes : Marie-Nicole Lemieux, Stéphane Tétreault et Élisabeth Pion. Pour consulter la programmation complète et accéder à la billetterie : www.festivalclassica.com/programmation