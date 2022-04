Varennes lance un concours pour construire deux capsules temporelles à découvrir lors de ses 375e et 400e anniversaires de fondation

Jusqu’au 27 mai, les résidents et les élèves du territoire varennois sont invités à participer à une recherche d’objets pour la construction de deux capsules temporelles qui seront ouvertes successivement lors des événements du 375e et du 400e anniversaire de Varennes. Le réceptacle cylindrique qui sera ouvert en 2047 sera enfoui dans un lieu secret. Quant à l’imposant coffre en bois dont le contenu sera dévoilé en 2072, son lieu d’exposition sera présenté à la mi-octobre.



Les citoyens qui souhaitent collaborer au contenu des capsules temporelles sont conviés à proposer des objets représentatifs de la période actuelle. Un objet qui caractérise l’actualité ou le style de vie de notre époque, un accessoire d’un club sportif, un article de la littérature, un document ou une photo qui brosse le portrait d’une école varennoise ou une lettre manuscrite sont des exemples que peuvent contenir les deux œuvres de sauvegarde collective. Afin d’assurer leur conservation pour les 25 à 50 prochaines années, ceux-ci doivent être non périssables, non organiques et non décomposables. Pour les documents imprimés, un papier sans acide assurera la conservation à long terme. Tout support informatique est exclu.



Pour prendre part au concours, les personnes intéressées doivent soumettre une photo de l’objet dont elles souhaitent encapsuler par courriel à 350varennes@ville.varennes.qc.ca. La Ville de Varennes communiquera avec les participants dont la proposition est retenue.



La Ville de Varennes, portée par la thématique De fleuve et d’exploits, s’engage également à préserver des objets à valeur historique, identitaire, sociale, économique et environnementale pour garder en mémoire la diversité de son offre de service et les forces économiques des secteurs industriels, agricoles et technologiques.



Une capsule temporelle se définit comme un legs aux générations futures dans un contexte de sauvegarde collective de biens, d’informations ou de témoignage.