Ne ratez pas l’opportunité de rencontrer votre futur employeur de la Rive-Sud!

Les moyens de trouver un nouvel emploi sont nombreux et il est possible de se perdre dans toutes ces recherches. Prendre le temps d’une journée pour aborder des recruteurs, réunis dans un même événement, pourrait vous ouvrir de nouvelles portes. C’est le moment de découvrir des offres et des postes qui n’attendent plus que vous!



La Journée de l’Emploi Rive-Sud offre une occasion unique aux chercheurs d’emplois de découvrir les entreprises et les services offerts dans le secteur de la Rive-Sud le jeudi 19 mai 10h à 17h à Hôtel Mortagne, à Boucherville.



Avec 70 exposants, retrouvez plus de 1000 postes à pourvoir dans des domaines variés, mais aussi des formations aux adultes, des conseils en immigration et en aide à l’emploi! C’est l’événement idéal pour faire avancer votre carrière.



Préparez votre visite

Vous recherchez un emploi, une formation pour adulte ou des conseils en recherche d’emploi ou immigration?

Consultez notre répertoire exposant et préparez votre programme en fonction de vos besoins. Grâce à son moteur de recherche, il est facile de trouver un exposant, les offres et les services ! Il ne vous reste plus qu’à explorer les fiches des exposants et de les ajouter à vos favoris puis imprimer la liste. Découvrez-le en cliquant ici



Pour vous aider, nous avons organisé le salon en 3 pavillons :



Pavillon Emploi

Retrouvez dans cet espace les employeurs de divers domaines : administrations publiques, agroalimentaire, commerce de détail, production, fabrication, santé, transport ou bien d’autres encore!

Pavillon Formation aux adultes

Si vous souhaitez vous réorienter et découvrir un nouveau métier par le biais d’une formation, cet espace est fait pour vous!

Pavillon Immigration et aide à l’emploi

Obtenez des informations et de l’aide sur la recherche d’emploi au Québec ou votre projet d’immigration.



Découvrez une partie des exposants présents :

• Amélys, services d’aide à domicile

• Association des Employeurs Maritimes

• Banque Nationale

• Bonduelle

• Cégep de Saint-Hyacinthe

• Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie

• CISSS de la Montérégie-Est

• CRH Canada • Ecole hôtelière de la Montérégie

• Eurofins Environex

• Forces armées canadiennes

• Groupe Cosior

• Groupe Velan Media

• L’Orienthèque / Accès-Région

• Les Entreprises Barrette

• Lumen

• Ministère de la Sécurité Publique • Novatech

• Patrick Morin

• Postes Canada / Canada Post

• Rio Tinto Fer et Titane

• RTL

• Saint-Hyacinthe Technopole

• Sivaco

• Spectra Prenium

• Trévi

• UFP Canada Inc.

• Vertdure Longueuil



Informations pratiques

Date : Jeudi 19 mai – de 10h à 17h



Lieu : Hôtel Mortagne – Boucherville, 1228 rue Nobel, Boucherville, QC J4B 5H1

Entrée et stationnement gratuits



Navette gratuite au départ de la station Longueuil – Université de Sherbrooke



En savoir plus : https://ecarrieres.com/fr/evenements/journee-emploi-rive-sud/

Inscription : https://ecarrieres.com/fr/formulaire-inscription-visiteurs-journee-emploi-rive-sud/



À propos de L’Événement Carrières

Depuis 1999, L’Événement Carrières est chef de file de l’organisation de salons de l’emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L’entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L’Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com