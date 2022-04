Naissance d’un OBNL dédiée au vélo hors route: Sentier Vélo Mont-Saint-Bruno

Le massif du mont Saint-Bruno, une véritable destination de plein air, est de plus en plus convoité par les adeptes de vélo hors route (vélo de montagne). Année après année, de jeunes familles, des débutants ainsi que des experts s’aventurent dans nos forêts de la région afin de profiter des magnifiques espaces naturels disponibles, mais utilisent des sentiers dits illégaux. Pour encadrer ce sport de plus en plus populaire et pour assurer le respect complet de la nature ainsi que des citoyens qui y vivent, un groupe de passionnés se sont ralliés afin de mettre sur pied un OBNL. C’est donc le 27 avril dernier, au Centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville, que l’OBNL a tenu son assemblée de constitution. Près de 40 membres fondateurs étaient présents et ont témoigné de leur grand enthousiasme concernant le plan d’action et les orientations proposées. Les membres ont également élu un conseil d’administration, diversifié, composé trois femmes et de quatre hommes âgés de 27 à 65 ans. C’est d’ailleurs avec grand plaisir qu’ils vous annoncent la naissance de Sentiers Vélo Mont-Saint-Bruno, un OBNL ayant pour mission d’œuvrer au développement, au maintien de sentiers et d’infrastructures pour le vélo hors route dans la région du mont Saint-Bruno en harmonie avec la nature. L’organisme mise également sur la collaboration avec les acteurs locaux et régionaux afin de développer une offre légale, encadrée, environnementale et sécuritaire de sentiers de vélo hors route.

Invitation spéciale – Fête de lancement Sentiers Vélo Mont-Saint-Bruno

Fière de sa collaboration avec les trois municipalités environnantes : Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie, l’OBNL désire poursuivre sa mission et convie tous les adeptes de vélo hors route à se rassembler lors d’une fête de lancement le vendredi 13 mai à 19 h à la station de Ski Saint-Bruno. Ce sera l’occasion pour l’organisme de se faire connaître auprès des nombreux intéressés. Veuillez confirmer votre présence sur la page Facebook : www.facebook.com/SentiersVeloMontSaintBruno



(Source : Sentiers vélo Mont-Saint-Bruno)