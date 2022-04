La faim n’est pas un virus : Moisson Rive-Sud poursuit avec sa campagne de financement

Depuis un peu plus d’un mois, Moisson Rive-Sud, principale banque alimentaire de la Montérégie mène la troisième édition de sa campagne La Faim n’est pas un virus.

L’organisme vous convie le samedi 7 mai à sa journée porte ouverte du printemps. Des membres de l’équipe vous accueilleront afin de vous faire découvrir une banque alimentaire desservant plus de 20 000 personnes par mois.

Cette occasion vous permettra aussi de partager votre soutien, par un don en denrées ou financier. Nous rappelons que Moisson Rive-Sud est une victime collatérale de la diminution de cadence et de production des chaînes d’approvisionnement.

Avec un taux d’inflation fulgurant de 6,7% selon Statistique Canada, tout indique une hausse des besoins alimentaires inévitable. Une campagne comme La Faim n’est pas un virus permet de combler ces besoins.

Si vous ne pouvez aller à la journée porte ouverte, vous êtes invités à soutenir Moisson Rive-Sud par un don à la campagne La Faim n’est pas un virus, en utilisant le lien direct : https://jedonneenligne.org/mrs/virus2022/ Possibilité de faire un don par texto de 10 $ : texter MOISSON au 20 222