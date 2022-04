Elles remportent l’or contre les meilleures équipes de l’Est du Canada!

L’équipe Cadette A (U19A) de l’Association de ringuette des Avalanches de Sainte-Julie a remporté la médaille d’or grâce à une victoire en prolongation contre les représentantes de l’Île-du-Prince-Édouard au championnat de ringuette de l’Est du Canada, qui se tenait à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, lors de la fin de semaine de Pâques. Ce tournoi regroupait les meilleures équipes des provinces de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Les dirigeants croient que c’est la première fois qu’une équipe de l’Association de ringuette de Sainte-Julie remporte la médaille d’or à ces championnats qui regroupent des équipes des catégories U14A, U16A, U19A et Open A. L’équipe Cadette A des Avalanches de Sainte-Julie s’est qualifiée pour ce championnat en remportant, grâce à un parcours parfait, les championnats provinciaux de sa catégorie. Félicitations donc à Emmy Barolet, Amélie Bisaillon, Marika Boucher, Maika Brault, Camille Breton, Jade Désilets, Noémy Gosselin, Méliane Héroux, Mégan Lacombe, Laurana Lapointe, Maéva Larocque, Maélie Marquis-Dubé, Anne-Laurie Péloquin, ainsi qu’aux entraîneurs Martin Boucher, (chef), Sophie Arvisais (adjointe), Amélie Richard (adjointe), Sylvain Larocque (entraîneur gardienne) et la gérante Julie Bisaillon.