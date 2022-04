Un décret sème l’inquiétude pour le financement des transports collectifs

L’Alliance Transit s’inquiète fortement du décret diffusé le 17 avril dans la Gazette officielle du Québec qui revoit à la baisse la part des revenus du marché du carbone dédiée aux transports et plus particulièrement au transport collectif et à la mobilité durable. La part minimale, anciennement fixée à 66 %, passe à 25 %. « Les travaux du Chantier sur le financement de la mobilité ont permis de constater qu’il est impératif de trouver des solutions pérennes pour assurer le financement des réseaux de transport. Le gouvernement reconnaît lui-même le défi auquel il fait face. Par ce décret, le gouvernement du Québec sème l’inquiétude parce qu’il pourrait aggraver davantage la situation », a déclaré Sarah V. Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec et porte-parole de l’Alliance Transit en rappelant que la Politique de mobilité durable prévoit une série de cibles qui doivent orienter l’action du gouvernement et de toutes les institutions impliquées en planification des transports. Elle prévoit notamment l’augmentation des services de transports collectifs de 5 % par année pour l’ensemble du Québec.