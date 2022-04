Boucherville projette aménager des aires d’observation près de la rivière aux Pins

La Ville de Boucherville prévoit aménager un sentier et des aires d’observation à proximité de la rivière aux Pins et de la rue François-V.-Malhiot, dans le secteur est.

Les membres du conseil municipal ont approuvé le financement du projet présenté par la direction de l’environnement et de la transition écologique à une hauteur de 410 000 $.

Ce sentier permettra à la population d’accéder aux rives de la rivière aux Pins et d’y découvrir un écosystème riche et diversifié, lit-on dans un document. L’accès à ce sentier se fera à partir de la jonction du boulevard du Fort-Saint-Louis et de la rue François-V.-Malhiot. Le sentier longera le terrain situé entre le chemin de fer et les appartements du Filips pour rejoindre la friche qui se trouve en bordure de la rivière aux Pins.

À cet endroit, trois aires d’observation sous forme d’une passerelle surélevée, d’une plateforme d’observation et d’un point de repos seront aménagées.

Le sentier d’une longueur d’environ 1 100 mètres sera en poussière de pierre alors que les plateformes d’observation et la passerelle surélevée seront faites en bois non traité. Une importante plantation d’arbres, des feuillus et des conifères, de bons calibres, ainsi que d’arbustes est prévue dans la première section du sentier sur le terrain situé entre le chemin de fer et les appartements du Filips. Cette plantation permettra, en plus d’augmenter la canopée qui est minime à cet endroit, de créer un écran végétal pour une meilleure intimité entre les utilisateurs du sentier et les résidents du Filips.

Les travaux seront réalisés à l’automne 2022 ou en 2023.