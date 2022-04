Prévention et intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes

Le gouvernement du Québec a accordé 2,25 millions de dollars à 35 organismes communautaires porteurs de projets de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes, dont 286 130 $ en Montérégie. Cette aide s’inscrit dans le cadre du Programme de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes (PPI) du ministère de la Sécurité publique. Le PPI soutient financièrement les projets visant à prévenir et à contrer l’exploitation sexuelle des jeunes à risque ou qui en ont été victimes. Il vise pour l’essentiel à accroître la capacité d’intervention des milieux en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle, à améliorer les connaissances sur les caractéristiques des victimes et à instaurer des pratiques qui répondent aux besoins exprimés par ces dernières. Il constitue l’une des grandes mesures du Plan d’action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs – Briser le cycle de l’exploitation sexuelle.