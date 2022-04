Nouvelle limite de vitesse de 20 km sur la piste multifonctionnelle : les cyclistes de route préfèrent rouler plus vite, avec les voitures!

L’ajout d’une limite de vitesse à 20 km sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin à Boucherville et l’installation d’imposantes affiches pour rappeler qu’il s’agit d’une piste qui doit être partagée se traduit, en ce début de saison de vélo, par une autre situation dangereuse.

De nombreux cyclistes de route roulent maintenant avec les voitures, donc en dehors de la piste multifonctionnelle, car ils veulent continuer à rouler plus rapidement.

André Jodoin, un amateur de vélo de route qui habite Boucherville depuis neuf ans en a témoigné à « La Relève » il y a quelques jours :

« Je suis un cycliste de 44 ans et au cours des trois dernières semaines, j’ai été apostrophé/agressé à quatre reprises par des automobilistes frustrés de me voir rouler dans la rue Marie-Victorin au lieu de la piste multifonctionnelle qui la longe. Celui de dimanche était même agressif en me klaxonnant plusieurs fois jusqu’à ce que je m’arrête.



J’ai déjà été témoin d’incidents sur cette piste et j’ai noté plusieurs commentaires sur Facebook à ce sujet : les pistes, et tout particulièrement celle de Marie-Victorin, ne sont pas adaptées pour les cyclistes roulant à haute vitesse, étant donné les différents types d’utilisateurs qui les empruntent (piétons, coureurs, patineurs, chiens, enfants, poussette, etc.). Je suis tout à fait d’accord avec la limite de 20 km/h sur cette piste.



Je m’entraîne depuis des années, je suis en excellente forme et j’ai un vélo de route performant. Ma vitesse de base est d’environ 30 km/h, 35 km/h si je mets un effort raisonnable, et 40 km/h lorsque je m’entraîne. Non, je ne m’entraîne pas pour le tour de France, mais il est facile de dépasser 30 km/h dès qu’on est en forme.

Rouler de 30 à 40 km/h sur la piste multi serait dangereux pour les autres utilisateurs, je mets donc ma propre sécurité en jeu pour rouler en présence des automobilistes. Mais il y a de plus en plus d’événements où des automobilistes s’en prennent à moi et mes amis cyclistes pour nous ordonner de rouler sur la piste. Contrairement à la croyance populaire, la loi ne nous y oblige pas », précise-t-il.

Les enjeux sont donc nombreux sur la piste multifonctionnelle, mais aussi dans les voies pour les voitures, et la cohabitation d’un côté comme de l’autre comporte ses risques. Une autre solution pourrait se trouver dans le respect du 20 km, même par les cyclistes de route, le temps de traverser la piste de Marie-Victorin…