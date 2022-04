Les honoraires des artistes et écrivains du programme La culture à l’école haussés

Les honoraires des artistes et écrivains participant au programme La culture à l’école sont haussés de 58 %. C’est la première augmentation depuis 1999. Ils passeront de 325 $ à 515 $ par jour, et seront indexés de 2 % par année jusqu’en 2025-2026.

Cette annonce a été faite hier dans une école de Longueuil par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

« Je travaille quotidiennement à faire la promotion de la culture, à la consolider, à la faire briller et la propulser! Je sais à quel point les artistes et écrivains de chez nous la font rayonner. Un grand nombre d’entre eux travaillent dans nos écoles au contact de nos enfants. Ils participent à des ateliers culturels en tout genre. En choisissant de hausser les honoraires des artistes et des écrivains participant au volet Ateliers culturels du programme La culture à l’école, notre gouvernement multiplie les actions pour améliorer les conditions socioéconomiques des artistes et des écrivains. En ajoutant l’instauration des deux sorties scolaires en milieu culturel par année et les autres mesures annoncées en novembre dernier, nous avons là la preuve que notre gouvernement tient son engagement et soutient l’accessibilité à la culture pour les élèves », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.