Un excellent bilan de saison pour les skieurs de Montériski

Dressant le bilan de la saison 2021-2022, l’instructrice-chef, Sylvie Girard, se dit très satisfaite des performances des skieurs de Montériski. « Nous avons terminé au 16e rang de tous les clubs qui participaient aux championnats canadiens à Whistler et en 5e position du classement de la Coupe Québec. C’est un excellent résultat considérant la taille réduite de l’équipe (une cinquantaine de skieurs) et la courte période d’entraînement sur la neige (à peine dix semaines cette année) ».

Xavier Lefebvre, Justin Boudreau, Alexandre Bourque et Jérémy Lantz ont bien assumé leur leadership et ont offert des performances à la hauteur de leur talent. Bien qu’il ait eu à composer avec les effets de la Covid-19 en janvier, le Longueillois Xavier Lefebvre qui en était à sa première année chez les M20 est monté à sept reprises sur le podium lors des dix-neuf épreuves auxquelles il a participé. Il a remporté la Coupe Québec des moins de 20 ans et celle de la classe ouverte en plus d’être sélectionné au sein de l’équipe canadienne B des M20 pour participer à la tournée du US Super Tour. Il a terminé au sixième rang des skieurs nés en 2003 lors des nationaux malgré des bris d’équipement dans deux épreuves. Il a intégré l’Équipe du Québec en compagnie d’Alexandre Bourque et tous deux peuvent aspirer intégrer l’équipe nationale pour disputer les championnats mondiaux juniors l’an prochain, estime Sylvie Girard.

Justin Boudreau de Boucherville a été tout aussi dominant dans la catégorie M18. Il a terminé à seize reprises aux dix premiers rangs, dont cinq podiums. Il a remporté la Coupe Québec des moins de 18 ans devançant son coéquipier Jérémy Lantz. Il a été l’un des trois finalistes de l’athlète masculin « révélation de l’année ». Lors des Championnats canadiens, il a terminé au troisième rang parmi les fondeurs nés en 2005. « Il sera à nouveau dans la catégorie des M18 l’an prochain de sorte que l’on peut prévoir des résultats plus marquants encore », prévoit l’instructrice-chef de Montériski. Elle se réjouit également des résultats de Jérémy Lantz qui a récolté une première, deux deuxièmes et deux cinquièmes places. Lui et Justin Boudreau ont été choisis au sein de l’équipe de développement du Québec.

Du côté féminin, Emmanuelle Paquet de Boucherville a quant à elle conclu la saison au huitième rang de la Coupe Québec. « Emmanuelle a progressé tout au long de l’hiver et elle devrait connaître l’an prochain une bonne deuxième année chez les M18 d’autant plus qu’elle fait maintenant partie de l’équipe de développement du Québec », prédit Sylvie Girard.

L’instructrice-chef de Montériski s’attend à ce que le Bouchervillois Émile Legault profite de l’expérience acquise aux nationaux. « Il passera à la catégorie M18 et il devra continuer à s’entraîner avec constance pour poursuivre sur sa lancée », précise-t-elle.

« Je suis fière de tout le travail accompli par les skieurs de Montériski. Notre classement aux nationaux et à la Coupe Québec et la sélection de cinq de nos jeunes dans les deux équipes du Québec démontrent la force de nos athlètes et la vitalité de notre club », conclut la fondatrice du club de ski de fond Montériski.