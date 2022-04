La Fondation Lajemmerais de Varennes remercie le Club Lions de Boucherville

La Fondation Lajemmerais tient à exprimer toute sa reconnaissance au Club Lions de Boucherville pour le don de 1000$ qui a été remis par madame Nicole Gonthier à monsieur Laurent Robert lors de l’événement de remise des chèques, le 10 avril dernier.



Ce geste de très grande générosité nous fait chaud au cœur et nous donne cet élan supplémentaire et combien nécessaire à réaliser notre rôle auprès des 125 résidents du Centre d’hébergement De Lajemmerais.



Merci de nous permettre de poursuivre notre mission en leur donnant un peu plus de bonheur et de joie. L’amélioration de leur qualité de vie demeurera toujours notre priorité.