La conseillère Amélie Poirier désignée mairesse suppléante pour les mois de mai, juin et juillet

Le conseil municipal de Sainte-Julie a désigné la conseillère Amélie Poirier mairesse suppléante pour les mois de mai, juin et juillet 2022 lors de l’assemblée publique du 12 avril dernier.



La Loi sur les cités et villes oblige les municipalités à disposer en tout temps d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante. La personne nommée à ce poste remplace au besoin le maire lors de différentes activités.



Conseillère municipale du district de l’Arc-en-Ciel depuis 2017, Mme Poirier oeuvre également au sein de plusieurs groupes de travail :



présidente de la Commission des loisirs, du sport et de la culture et représentante à l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM)

membre de la Commission des finances

membre du Comité de travail de la carrière

membre du Comité de travail sur le corridor aérien

membre du Comité de travail sur le transfert du boisé de la Défense nationale à la SÉPAQ et de la Table d’harmonisation du parc du Mont-Saint-Bruno

membre du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale du centre multisports régional

membre du Comité Ville intelligente

membre du Comité citoyen des aînés, du Comité régional de concertation des aînés de la Montérégie et la Table régionale de concertation pour les aînés de la Montérégie

représentante de l’événement Je bouge avec mon doc

célébrante pour les mariages et les unions civiles.

« Mme Poirier est très impliquée dans son milieu et connaît bien les dossiers municipaux. Je suis persuadé qu’elle assumera sa tâche de mairesse suppléante avec tout le dynamisme qu’on lui connaît », a déclaré le maire, M. Mario Lemay. Il en a de plus profité pour remercier le conseiller Claude Dalpé qui occupe le poste jusqu’à la fin du mois d’avril.