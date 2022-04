Au moins 3000 participants attendus à la 5e édition du Marathon de Longueuil

Au moins 3000 participants sont attendus dans les rues de la ville lors du Marathon de Longueuil, qui en sera à sa 5e édition les 21 et 22 mai prochain. C’est au Colisée Jean-Béliveau que pourront se réunir, dans le cadre d’une programmation d’activités familiales gratuites axée sur le sport et les saines habitudes de vie, tant les coureurs assidus que les accompagnateurs et les marcheurs.



La journée du samedi 21 mai se tiendra sous le thème de la famille avec des distances de 1 km et de 3,5 km. Participants et accompagnateurs auront la chance de prendre part aux courses et de se rassembler autour d’activités familiales ouvertes au public. Au menu : animations sportives, jeux gonflables, maquillage, spectacle pour toute la famille et plus encore!



Le dimanche 22 mai sera réservé aux épreuves de 2 km, de 5 km, de 10 km, du demi-marathon (21,1 km) et du marathon (42,2 km), qui seront accompagnées d’une ambiance festive et d’animation sur place afin d’encourager les participants.



Les marathoniens auront l’occasion de sillonner certains des plus beaux attraits de Longueuil et d’enjamber la passerelle Normandie afin de rejoindre la piste cyclable en bordure de l’eau et de profiter ainsi d’une vue imprenable sur le fleuve.



« Nous sommes très fiers de présenter le Marathon de Longueuil pour une 5e édition, après une pause de 2 ans. On sent un enthousiasme et une excitation des coureurs pour la reprise des événements de course et nous avons très hâte de faire découvrir aux coureurs du Québec les différentes facettes de notre magnifique ville », a souligné Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.





Organisé par Courses Thématiques, en collaboration avec la Ville de Longueuil, rappelons que le marathon est sanctionné par la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) et qu’il est possible, en y participant, de se qualifier pour le marathon de Boston et le demi-marathon de New York.



Les personnes qui souhaitent participer aux courses de 1 km, de 2 km, de 3,5 km, de 5 km, de 10 km, de 21,1 km et de 42,2 km peuvent s’inscrire en tout temps sur le site marathon-longueuil.com.