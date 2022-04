950 arbres seront distribués aux citoyens de Longueuil lors de la Journée verte

Cette année encore, la Ville de Longueuil invite ses citoyens à prendre part à la Journée verte le 30 avril prochain, un rendez-vous annuel qui place au premier plan l’environnement et qui vise à promouvoir la pratique de gestes durables et écoresponsables. Entre autres, la Ville distribuera près de 1000 arbres aux citoyens qui en auront préalablement fait la demande.



Les Longueuillois peuvent réserver un arbre, des plants de tomates, dès maintenant à https://www.longueuil.quebec/fr/journee-verte. Dans le cadre de cette journée toute verte, ils pourront faire une visite de l’usine d’épuration des eaux, se procurer des trousses et assister à l’une des conférences; le tout gratuitement.



Les réservations sont accessibles via le site Internet de la Ville.



La distribution des arbres se fera au 4250, chemin de la Savane, dans l’espace stationnement de l’hôtel de ville, selon l’horaire obtenu au moment de la réservation.



950 arbres offerts gratuitement



Cette année, 10 essences de végétaux seront offertes aux citoyens. Un sac de compost végétal de 15 litres sera remis avec chaque arbre, mais ils pourront également possible de se procurer gratuitement du compost en vrac ainsi que du bois raméal fragmenté (copeaux de bois). Pour en obtenir, les gens devront apporter leur pelle et leur contenant.

Afin d’en savoir davantage sur cette journée, ainsi que sur toutes les activités proposées (conférences, ateliers, visites, etc.), il suffit de consulter la section Journée verte du site Internet de la Ville de Longueuil.