MRC: lancement du Programme régional d’aide financière à la restauration patrimoniale

Les propriétaires de résidences patrimoniales seront heureux d’apprendre que la MRC de Marguerite-D’Youville lance officiellement le Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale (PARP). Grâce à une entente conclue avec le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, une enveloppe triennale de près de 675 000 $ est maintenant disponible dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMPPI) pour aider à la préservation et à la restauration de ces joyaux culturels et historiques. Ce programme a pour objectif d’augmenter le nombre d’interventions par le milieu municipal en faveur de la préservation du patrimoine immobilier de propriété privée. Ces subventions visent à soutenir la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel immobilier situé sur le territoire de la MRC.



Pour être admissibles, les immeubles doivent être inscrits à l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC, avoir reçu une cote de valeur patrimoniale bonne (C), supérieure (B) ou exceptionnelle (A) et être assujettis à une protection conforme à la réglementation d’urbanisme ou faire l’objet d’un règlement de citation ou de classement patrimonial.



Plusieurs types d’interventions sont admissibles au programme : travaux de restauration et de préservation (parement extérieur, portes, fenêtres, toitures, ornementations, etc.), réalisation d’audits techniques, d’interventions et de rapports archéologiques, et consultation en restauration patrimoniale. Les travaux doivent être exécutés, selon l’expertise requise, par un entrepreneur ou par un restaurateur professionnel reconnu et doivent porter sur le rehaussement et l’entretien des éléments caractéristiques visés par la mesure de protection patrimoniale de l’immeuble.



« À titre de précieux témoins du passé et gardiens de la mémoire collective, nos bâtiments patrimoniaux méritent d’être connus et célébrés. Pour se faire, il est primordial de les préserver et ainsi permettre aux générations futures de les apprécier à leur tour. Le PARP sera certainement un levier important pour assurer la pérennité de la richesse historique et culturelle de notre territoire », a déclaré Martin Damphousse,préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes



Les conditions détaillées d’admissibilité, les modalités du calcul de l’aide financière, ainsi que les travaux et les dépenses admissibles sont décrits dans le Programme d’aide financière de la MRC de Marguerite-D’Youville, disponible sur le site Internet de l’organisme. De plus, il est possible d’obtenir de plus amples renseignements auprès des services d’urbanisme de chacune des municipalités de la MRC.



Pour obtenir des informations intéressantes concernant le patrimoine bâti, le site Internet de la MRC peut être visité à l’adresse : https://margueritedyouville.ca/services/services-aux-citoyens/patrimoine-immobilier-et-monuments-etablissements





Document explicatif :



https://margueritedyouville.ca/storage/app/media/services/services-aux-citoyens/amenagement-du-territoire/Feuillet_PARP_web_final.pdf