Les meilleurs pongistes espoirs du Canada se donnent rendez-vous à Boucherville

Pour la première fois de son histoire, le Club de tennis de table de Boucherville sera l’hôte d’une importante compétition nationale les 22, 23 et 24 avril. L’évènement permettra d’identifier les meilleurs pongistes dans les catégories 11, 12 et 13 ans. Six provinces ont confirmé leur participation.

Tennis de table Canada souhaite cibler les jeunes prospects de partout au Canada dans un projet à moyen et long terme nommé Groupe cible 28/32. L’objectif est de recruter des athlètes en vue des Jeux olympiques de 2028 et de 2032. Ce programme concerne les jeunes filles et garçons âgés de 13 ans et moins (2009 et plus jeunes). Il comprend deux sections, soit l’équipe 2028 et l’équipe 2032.

En 2022-2023, Tennis de table Canada commencera par les catégories d’âge 11, 12 et 13 ans, l’année suivante, l’organisme ajoutera les 14 ans, et l’année subséquente, les 15 ans. Ensuite, le programme sera évalué.

Les quelque 64 meilleurs pongistes espoirs du Canada seront ainsi réunis à l’école secondaire De Mortagne les 22, 23 et 24 avril. Le comité organisateur du Club de tennis de table de Boucherville s’attend à tout un spectacle au cours de ces trois jours de compétitions.

La rencontre est organisée en collaboration avec Tennis de table Canada, la Fédération de tennis de table du Québec et la Ville de Boucherville. De plus, elle implique de nombreux bénévoles, notamment des étudiants du programme international de l’école secondaire De Mortagne.

Le Club de Boucherville sera représenté par Léonie Gougeon, Félix Gougeon, Louis Bouchard, Nathan Benoit, Léo Tremblay, Alexandre Guay, Jeremy Lazaroff.