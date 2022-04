Des entreprises de Sainte-Julie, de Boucherville et de Varennes, finalistes aux Prix Excellence de la CCIRS de la Rive-Sud

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) dévoilait la semaine dernière le nom des 33 entreprises finalistes de ses 12 catégories du concours des Prix Excellence. On y retrouve trois entreprises de Varennes, une de Boucherville et une autre de Sainte-Julie, soit la compagnie Techno Pak, finaliste dans la catégorie Entreprise manufacturière ou distribution de 10 millions et plus. Les finalistes de Varennes sont Les grues N’Rick inc., Plomberie Instal-Précision inc., ainsi que la société de développement de logiciel Triple Boris, dans la catégorie Entreprise de service 20 employés et plus.

La compagnie Tootelo de Boucherville (centre d’appels) est pour sa part finaliste dans la catégorie Développement durable.

Du côté de Longueuil, une douzaine d’entreprises sont finalistes dans les différentes catégories, dont les entreprises Toiture Couture, MBM Gestion parasitaire, BBQ Québec, la Coop Édouard-Montpetit ainsi que la Coopérative funéraire de la Rive-Sud.



Le jury des Prix Excellence 2020-2021 sera présidé cette année par Me Jacques Goyette, notaire émérite et associé au cabinet Fortier, D’Amour, Goyette. Isabelle Lemieux, CPA et CA, chez Demers Beaulne, agira à titre de vérificatrice officielle des cahiers de candidatures et des enveloppes.



La 38e édition du Gala Dominique-Rollin se tiendra le 19 mai prochain à l’Hôtel Courtyard à Brossard. Quatre autres prix spéciaux y seront également attribués : le prix Coup de cœur du public, le Prix spécial du jury, le prix Diversité et intégration et le prix Entreprise de l’année.