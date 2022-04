Appel de candidatures au prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin

Afin de mettre en valeur l’action bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a procédé au lancement de l’appel de candidatures de la 30e édition du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin. Depuis maintenant 30 ans, ce prix souligne l’apport inestimable des bénévoles au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyens. Il vise également à souligner l’engagement des municipalités et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions. Lors de la cérémonie qui se déroulera à l’automne prochain, 23 prix mettant en lumière l’action bénévole en loisir et en sport dans toutes les régions du Québec seront remis à des individus, à des organismes, à des municipalités ou à des arrondissements. « Le milieu des sports et des loisirs compte sur des milliers de bénévoles dévoués à travers le Québec pour se développer. La pandémie nous a permis de constater leur importance. Nous sommes privilégiés d’avoir ces personnes passionnées qui s’investissent pour soutenir des ligues, des événements, des tournois et plus encore. Le prix Dollard-Morin permet de souligner leur précieuse contribution. Voilà pourquoi je vous invite à soumettre la candidature de personnes ou d’organisations qui changent les choses dans leur milieu. Tous ces bénévoles façonnent notre province, il est maintenant temps de leur rendre hommage! », a mentionné Isabelle Charest.