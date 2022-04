À la découverte du parc de la Frayère!

La Ville de Boucherville, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Croque-science, le COVABAR, Ciel et Terre, la Sépaq, le Club d’Ornithologie de Longueuil ainsi qu’Environnement Nature Boucherville, invite les résidents à venir découvrir les poissons, écouter le chant des amphibiens et observer une multitude d’oiseaux et d’organismes vivants de ce riche milieu naturel le samedi 14 mai, entre 11 h et 16 h;

Des visites guidées seront offertes à différents moments dans la journée. C’est gratuit et aucune inscription n’est requise.

Formule

Petits et grands sont invités à visiter des kiosques thématiques animés par des experts et à participer à des activités d’observation et des visites guidées par petits groupes. Des pêches seront également réalisées afin de permettre aux visiteurs de mieux connaître les espèces de poissons présentes dans le cours d’eau du parc de la Frayère. Une initiation à l’observation de la riche faune aviaire aura également lieu.

Thèmes abordés : les poissons; les mammifères; les invertébrés aquatiques; les amphibiens et les tortues; les oiseaux; l’impact du ruissellement urbain et agricole sur la qualité de l’eau; l’importance des bandes riveraines; les espèces exotiques envahissantes et leurs défis.

L’activité sera reportée au samedi 28 mai si les conditions météorologiques sont défavorables.

Renseignements : Ligne info-environnement : 450 449-8113