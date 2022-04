Opération Enfant Soleil : 270 782 $ pour les enfants de la Montérégie

À l’aube du 35e Téléthon qui aura lieu le 5 juin en direct du Théâtre Capitole, Opération Enfant Soleil renouvelle sa formule de capsules régionales afin de dévoiler les projets financés dans les hôpitaux du Québec. Ce sont donc dix-sept nouvelles capsules vidéo, tournées dans le plus grand respect des mesures sanitaires, qui mettront en lumière l’importance de la générosité des Québécois et qui seront dévoilées au cours des prochains mois. Celles-ci présenteront les 75 octrois qui seront remis cette année aux centres hospitaliers partout dans la province afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants, d’appuyer les équipes médicales et de soutenir les familles dans les moments où elles en ont le plus besoin. Dans la région de la Montérégie, 270 782 $ ont été versés à onze établissements en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de financer la réalisation de projets et l’achat d’équipements médicaux. Cette somme permettra d’améliorer l’offre de soins pour les problèmes de santé touchant la réadaptation et la santé mentale, tout en permettant de soigner les enfants près de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés.