Nature-Action Québec est partie à la pêche… aux déchets!

En ce début de printemps, Nature-Action Québec (NAQ) est partie à la pêche… aux déchets! En effet, l’un des plus récents projets de l’organisme environnemental qui souffle sur ses 35 bougies (en cire d’abeille!) est d’installer des filets au bout des exutoires pluviaux des municipalités participantes afin d’en extraire des déchets qui auraient sans nul doute contribué à la pollution des écosystèmes marins, dont la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent.

L’an passé, cette initiative pionnière au Québec, Filet zéro déchet – Agir à la source, a permis à NAQ et ses partenaires d’amasser près de 317 kilos de déchets sur une période de trois mois. La « pêche » cette année devrait être encore plus abondante, car les filets seront cette fois installés pendant six mois.

Pour cette deuxième année, six villes participeront au projet intitulé La réduction des déchets – Pour un fleuve en santé seront Beloeil, Boucherville, Candiac, Mont-Saint-Hilaire, Varennes et Verchères. Une fois l’installation complétée et supervisée par le fournisseur infraStruct, les équipes de Nature-Action Québec procéderont à la caractérisation des déchets interceptés.

Par la suite, a expliqué la chargée de projet, Justine Plessis, une campagne de communication sera aussi déployée auprès des citoyens afin de les sensibiliser et de les responsabiliser à la réalité du circuit de l’eau et du cycle de vie des déchets qui sont générés par la population.

Elle ajoute que des ateliers conçus pour les élèves seront présentés dans des écoles afin d’éveiller les consciences des plus jeunes dans le but d’encourager le changement d’habitudes en vue de réduire l’utilisation du plastique à usage unique et d’éviter qu’il ne se retrouve dans l’environnement. Et notons en terminant que trois corvées de nettoyage seront organisées au courant de l’année en marge de ce projet.