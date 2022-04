Deux athlètes d’ici s’illustrent aux Championnats canadiens sur piste

Les pistards de l’équipe du Québec, dont le Bouchervillois Julien Boulé et le Julievillois Félix Hamel, ont fait belle figure aux Championnats canadiens sur piste U17/junior 2022 qui se tenait du 6 au 11 avril à Milton, en Ontario.

Chez les hommes, Félix Hamel a décroché trois médailles réalisant un coup de théâtre à la course aux points. Le pistard de Sainte-Julie a explosé avec quelques tours à faire pour prendre un tour complet sur le peloton et ainsi enregistrer 20 points. Cette pratique est peu courante dans la discipline. Avec une récolte de 20 points, celui-ci s’est donc assuré la médaille d’argent dans cette épreuve.

Julien Boulé, pour sa part, en était à sa première année dans cette catégorie d’âge et une première compétition de niveau national en cyclisme sur piste, lui qui a remporté le titre de champion québécois en cyclisme sur route à Contrecœur l’été dernier chez les U17. « Julien a adoré l’expérience. Côtoyer le champion du monde était tout une opportunité pour lui d’apprendre! », a souligné sa mère, Caroline Bujold.

Le trio composé de Félix Hamel, Julien Boulé et Justin Roy s’est illustré au sprint par équipes atteignant la finale pour le titre national. Malheureusement, ils ont plié l’échine face aux Ontariens remportant ainsi l’argent. Dans la même séance, le trio québécois accompagné d’un Ontarien a remporté la médaille de bronze à la poursuite par équipes.